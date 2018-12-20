وزير الصحة: خفضنا مدة الانتظار لمواعيد العيادات إلى 24 يومًا

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كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عن الإنجازات الكبيرة التي تمكنت الوزارة من تحقيقها خلال عام 2018، وكذلك الخطط المستقبلة للعام الجديد.

وأوضح الربيعة أن جهود الوزارة تمكنت من تخفيض مدة الانتظار لمواعيد العيادات من 59 إلى 24 يوماً، لافتاً إلى أنه تم تطبيق 150 مؤشراً لتحسين الأداء من خلال تنفيذ برنامج أداء الصحة.

وقال الربيعة خلال مشاركته في ملتقى الميزانية، أمس الأربعاء إن نسبة الذين ينتظرون أقل من 4 ساعات في الطوارئ تحسنت من 36% إلى ما يقارب 88% من المراجعين، كما تم خفض متوسط عدد أيام التنويم في العناية المركزة من 6.7 يوم إلى 5.6 يوم، وهذا يوازي 16% أسرة إضافية في العناية المركزة.

وكشف عن جاهزية 19 مشروعاً صحياً تضم مستشفيات وأبراجا طبية سيتم تدشينها خلال العام الحالي 2018 والعام المقبل 2019 في عدد من مناطق المملكة.

وبيَّن أن الوزارة استقبلت أكثر من 3 ملايين مكالمة، وتلقي نحو 200 ألف بلاغ، وحجز نحو 400 ألف موعد، وتقديم أكثر من مليون و200 ألف استشارة طبية.