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باحثون يعثرون على «كنز فضائي» يبعد عن الأرض 21 سنة ضوئية

باحثون يعثرون على «كنز فضائي» يبعد عن الأرض 21 سنة ضوئية
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تواصل – وكالات:

اكتشف باحثون في علوم الكواكب والفضاء، كوكبا فريدا “متلألئ”، ويعرف رسمياً باسم HD219134، والذي يبعد 21 سنة ضوئية عن كوكب الأرض، ويطلق عليه “الأرض المتلألئة الفائقة”.

ويقول علماء الفلك إنه على عكس الأرض، لا يحتوي على كتلة هائلة من الحديد، لكنه غنى بالكالسيوم والألمنيوم ما يجعله غنياً جداً بالأحجار الكريمة.

وتقول كارولين دورن، عالمة الفيزياء الفلكية بمعهد العلوم الحاسوبية في جامعة زيوريخ التي قادت الدراسة الجديدة: “ربما يلمع الكوكب الجديد بلونين وهما الأحمر والأزرق، وهو ما يشير إلى احتمالية وجود الياقوت، وكثير من الأحجار الكريمة مثل أكاسيد الألومنيوم الشائعة على غلاف الكوكب الخارجي”.

ومع وجود كتلة تبلغ خمسة أضعاف كتلة الأرض، فإن هذا الكوكب يسمى “الأرض الفائقة”، ويدور الكوكب حول نجمه في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

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