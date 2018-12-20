معلومة صحية خطيرة عن «شاشات اللمس»

تواصل – وكالات:

أصبحت شاشات اللمس الإلكترونية منتشرة في كل مكان حولنا حالياً، فإذا كنت تخطط للسفر، فلا بد أنك في مرحلة ما ستتصل بشاشة تعمل باللمس، بداية من المطار أو طلب الطعام أو اختيار مقطع لمشاهدته على الطائرة.

وبينما يبدو أن هذه الشاشات قد سهلت كثيراً عند السفر، ولكنها في نفس الوقت أصبحت نقطة ساخنة للجراثيم والبكتيريا الضارة، قد يكون السبب في ذلك هو سبب إصابتك بالمرض بعد السفر.

واقترحت دراسة بريطانية وفقاً لتقرير موقع “healthline” أنه يمكن العثور على البكتيريا المسببة للعدوى من براز الإنسان والحيوان في معظم شاشات اللمس العامة، خاصة أنواع البكتيريا التي تنشأ في الأمعاء أو الأنف أو حتى البراز.

ووفقاً للتقرير فعادة ما توجد على تلك الشاشات البكتيريا المعوية، وهي التي تأتي من النباتات الموجودة في الجهاز الهضمي، فيما قد تسبب العدوى البرازية حمى وصداع وقشعريرة وقيء وإسهال، وفي الحالات الأكثر حدة، يمكن أن يؤدي إلى التهاب السحايا أو التهابات المسالك البولية.

البكتريا الأخرى التي كثيراً ما توجد على شاشات اللمس العامة هي المكورات العنقودية وتوجد على الجلد، خطورتها في أنها إذا وصلت إلى جرح مفتوح يمكن أن تسبب تسمم في الدم، والالتهاب الرئوي، والتهابات الجلد، والتسمم الغذائي.

اكتشف الباحثون أيضاً “الليستريا”، وهي جرثومة خطيرة تنتقل عن طريق الأغذية، وبكتريا تسبب المرض كانت موجودة على شاشات اللمس العامة أيضاً وهي مصدر لبعض الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية كل عام، إذا تركت دون علاج، يمكن أن يسبب حالات الإجهاض في النساء الحوامل.

وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، فأن الغالبية العظمى من البكتيريا الموجودة على الشاشات التي تعمل باللمس العامة معدية جدا، لكن لا يصاب بها أي شخص، فقط الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للخطر.

نصائح عند التعامل مع شاشات اللمس:

1- النظافة الشخصية هي خط الدفاع الأول للحفاظ على الجسم ضد البكتيريا.

2- اغسل يديك جيداً وعقمها بعد لمس الشاشات أو الأسطح التي يلمسها كثير من الأشخاص.

3- غسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام.

4- أثناء السفر احتفظ بمطهر لليد لاستخدامه في وقت الطوارئ.