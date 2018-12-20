«التعليم» تعتمد حوافز الندب الكلي والجزئي للمعلمين والمعلمات

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اعتمدت وزارة التعليم حوافز التكليف (كلياً أو جزئياً) وسد العجز لشاغلي الوظائف التعليمية “أسبوع واحد” نهاية كل فصل دراسي، على أن يتمتع المكلفون بإجازة حافز التكليف من يوم الأحد 16 / 4 / 1440هـ، وبشرط تسليم جميع أعمالهم.

وأوضحت الوزارة، وفقاً لـ”الميدان التعليمي”، أن حوافز منسق ومنسقة الأمن والسلامة المدرسية، ستكون اعتباراً من نهاية دوام الخميس 13 / 4 / 1440هـ، بعد رفعه تقريراً من المنسق أو المنسقة لقائد أو قائدة المدرسة عن جاهزية المبنى المدرسي واكتمال كافة تجهيزات ومتطلبات الأمن والسلامة.