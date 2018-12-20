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قوات «نظام الأسد» تواصل خرقها لمناطق سريان الهدنة التركية الروسية

قوات «نظام الأسد» تواصل خرقها لمناطق سريان الهدنة التركية الروسية
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تواصل – واس:

واصلت قوات النظام السوري خرقها لمناطق سريان الهدنة الروسية التركية، ومناطق وحول المنطقة منزوعة السلاح الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية مرورًا بحماة وإدلب وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم، أن عمليات القصف المدفعي لقوات النظام طالت مناطق وقرى في القطاع الشمالي للريف الحموي ومناطق في القطاع الجنوبي من ريف محافظة إدلب، كذلك أماكن في الضواحي الغربية لمدينة حلب، كما استهدفت قوات النظام بعشرات القذائف مناطق في بلدة اللطامنة والأراضي المحيطة؛ مما نجم عنه خسائر في الممتلكات ولم يتسنَّ التأكد ما إذا كان هناك خسائر في الأرواح.

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