انتعاش أسعار الذهب في ظل تراجع أداء الدولار

تواصل – وكالات:

ارتفع سعر أونصة الذهب اليوم، تزامنًا مع الانخفاض الذي تشهده العملة الأمريكية والذي ترافق مع إصدار مجلس (البنك المركزي الأمريكي) توقعات بشأن السياسة النقدية، التي جاءت أقل ميلاً للتيسير مما توقعه الكثيرون.

وكان السعر الفوري للذهب ارتفع بنسبة 0.4% إلى 1248.48 دولار للأونصة بعد تراجعه الجلسة السابقة بأكبر قدر منذ 27 نوفمبر, كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1251.3 دولار للأونصة. ومن المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر أونصة الفضة 0.2% إلى 14.63 دولار، كما صعد البلاتين 0.2% أيضًا إلى 787.24 دولار للأونصة.