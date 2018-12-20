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إجراء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني «أنيشيا وملينيز» الأحد المقبل

إجراء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني «أنيشيا وملينيز» الأحد المقبل
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تواصل- واس:

‏‎قرر الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية إجراء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني ” أنيشيا وملينيز ” يوم الأحد المقبل 16 / 4 / 1440هـ الموافق 23 / 12 / 2018م في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض.

‏‎جاء ذلك بعد اجتماع أعضاء الفريق الطبي والجراحي اليوم بقيادة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة.

‏‎وأوضح الدكتور الربيعة، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن التوأم وهما طفلتان ملتصقتان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، وتشتركان في طرف سفلي ثالث، وأيضا تشتركان في الكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي.

وأشار إلى أن الفريق الطبي والجراحي بعد مناقشة حالة التوأم يتوقع وبإذن الله تعالى أن تكون نسبة النجاح 60% بعد عمليه تستغرق قرابة 13 ساعة ونصف الساعة وتنفذ عبر تسع مراحل بمشاركة 32 متخصصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض.

‏‎وثمن معالي الدكتور عبدالله الربيعة هذه المبادرة الإنسانية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، داعيا الله تعالى أن تتكلل هذه العملية بالنجاح لتشكل إضافة إلى سجل إنجازات المملكة في برنامج فصل التوائم السيامية التي وصلت مع هذه الحالة إلى 47 عملية.

من جهته أخرى رفع معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـــ حفظهما الله ـــ على دعمهما غير المحدود للقطاعات الصحية في المملكة وحرصهما على تطويرها لترقى للتطلعات المستقبلية وفقاً لرؤية الوطن الشاملة 2030 التي تسعى لكل ما فيه الخير للوطن والمواطن في جميع المجالات.

وقدر لصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني متابعته لجميع الإجراءات التي تم اتخاذها لاستقبال التوأمين وإجراء العملية الـ 47 لفصل السياميين.

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