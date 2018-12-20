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إنقاذ 11 طفلاً بأبها ابتلعوا أجساماً معدنية

إنقاذ 11 طفلاً بأبها ابتلعوا أجساماً معدنية
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تواصل- فريق التحرير:

استقبل قسم الطوارئ في مستشفى أبها للولادة والأطفال 11 حالة لأطفال ابتلعوا أجساماً غريبة وذلك خلال الشهر الماضي.

وبينّت صحة عسير أنه تم التعامل الفوري مع كل حالة وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، والتدخل العاجل لإنقاذ حياة أولئك الأطفال والحيلولة دون حدوث مضاعفات خطيرة لهم.

وأوضحت أن ابتلاع الأجسام الغريبة لدى الأطفال تحدث عادة في السن أقل من خمس سنوات، وعادة ما تكون أسبابها عرضية وتتسبب في اختناق تنفسي أو صعوبة في البلع وقد تتسبب في مضاعفات مثل اختراق الأمعاء ونزيف داخلي والوفاة -لا سمح الله-.

وأشارت إلى أن أكثر الأجسام الغريبة التي يبتلعها الأطفال هي العملات المعدنية بينما أخطر أنواع تلك الأجسام الغريبة هي البطاريات القرصية والأجسام الحادة، ما قد يستدعي التدخل الطبي لإخراج الأجسام الغريبة بناءً على موقعها ونوعها وعادة تستخدم المناظير لإخراجها تحت التخدير العام.

 

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