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الخضراوات الورقية تقلل من تراكم الدهون على الكبد

الخضراوات الورقية تقلل من تراكم الدهون على الكبد
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تواصل – وكالات:

أفادت دراسة جديدة أن استهلاك كميات كبيرة من الخضراوات الورقية الخضراء يمكن أن يساعد في تقليل تراكم الدهون على الكبد.

وكشفت الدراسة التي أجراها “معهد كارولينسكا” في السويد أن تناول كميات وفيرة من النيترات غير العضوية، والتي تتواجد بشكل طبيعي في العديد من الخضراوات خاصة الورقية، تعمل على تقليل تراكم الدهون في الكبد.

وقال الدكتور”ماتياس كارشتروم”، الأستاذ في “معهد كارولينسكا” “عندما أدرجنا عنصر النيترات في الأنظمة الغذائية للفئران التي تم تغذيتها بنظام غذائي عالي الدهون والسكريات، لاحظنا تراكم نسب أقل من الدهون على الكبد، وتم تأكيد نتائجنا باستخدام اثنين من دراسات ثقافية الخلايا المختلفة في خلايا الكبد البشرية.

وأوضح “كارشتروم” أنه بغض النظر عن انخفاض الخطر التنكسي الدهني في الكبد، لاحظنا أيضاً انخفاضاً في ضغط الدم وتحسين في توازن الإنسولين والجلوكوز بين الفئران المصابة بمرض السكر.

وتابع “نعتقد أن هذه الأمراض مرتبطة بآليات مشابهة، حيث يسبب الإجهاد التأكسدي في إشارات مؤكدة لأكسد النيتريك، ما يؤثر تأثيراً ضارا على وظائف القلب.

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