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8 نصائح سهلة للحفاظ على صحة الجهاز العصبي

8 نصائح سهلة للحفاظ على صحة الجهاز العصبي
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تواصل – وكالات:

الجهاز العصبي من أبرز الأجهزة في جسم الإنسان، حيث إنه يتحكم في الجسم والعقل والوظائف الحيوية، وفي بعض الأحيان يتعرض الجهاز العصبي للضعف والتلف مما يؤثر على صحة الجسم البدنية والنفسية.

قد يكون ضعف الجهاز العصبي نتيجة القلق والتوتر أو الآثار الجانبية لبعض الأدوية أو اختلال الهرمونات واضطراب في الغدة الدرقية والإصابة بمرض السكر، وحسب ما ذكره موقع uppercervicalfortmyers، فإن هناك نصائح لتعزيز صحة الجهاز العصبي وهى:

1: تناول الشوفان، وهو الغذاء الرئيسي للجهاز العصبي حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص المهدئة التي تساعد على تقوية الجهاز العصبي.

2: الإكثار من تناول بذور الشيا، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أنها تحتوى على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية أوميجا 3 التي تعمل على تقوية وظائف الخلايا العصبية.

3: (الشيكولاتة، الخضراوات الورقية، المكسرات، الموز، الأفوكادو، البقوليات، البطاطا)، جميعها من الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجهاز العصبي وتحد من التوتر والقلق.

4: التعرض لضوء الشمس صباحاً من أبرز الطرق لتعزيز صحة الجهاز العصبي حيث أنها تحتوى على نسبة عالية من فيتامين د.

5: أثبتت بعض الدراسات أن “المشي حافيا”، يساعد على الحد من التوتر والقلق ويحافظ على صحة الجهاز العصبي.

6: السيطرة على التوتر وعلاج الاكتئاب حتى لا يؤثر ذلك على صحة الجهاز العصبي والأعصاب.

7: ممارسة بعض التمارين الرياضية مثل اليوجا والتأمل حيث أنها تحد من خطر الإصابة بضعف الأعصاب وتحد من التوتر والقلق.

8: تجنب التدخين والمشروبات الكحولية، حيث إنها تؤثر على الجهاز العصبي.

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