تحذير.. العدسات اللاصقة تسبب العمى «في هذه الحالة»

تواصل – وكالات:

كشفت أحدث الدراسات بأن حوالي 45 مليون شخص في الولايات المتحدة يرتدون العدسات اللاصقة ولا يتذكرون خلعها قبل الخلود إلى النوم، وهو ما يجعلهم الأكثر عرضة لإصابات القرنية، ما يعرضهم لخطر الإصابة بما يعرف بـ”التهاب القرنية الميكروبية”، في حال إهمالها دون علاج، والتي يمكن أن تسبب ضررا دائماً في القرنية تصل إلى فقدان البصر.

وأفاد مركز “الوقاية ومكافحة الأمراض” (CDC) بأن ما يقدر بنحو مليون مريض يلجؤون لأقسام الطوارئ في المستشفيات سنوياً بسبب التهابات القرنية.

ووفقاً “لمجلس الإبصار” الأمريكي، يحتاج 75% من البالغين الأمريكيين إلى تصحيح الرؤية، فيما يرتدى حوالي 64% نظارات طبية، و11% يرتدون عدسات لاصقة، سواء منفردة أو مع نظارات طبية.

وقامت الكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ بمراجعة تقرير أسبوعي عن الحالات المرضية والوفيات المسجلة من قبل “مركز الوقاية ومكافحة الأمراض”الأمريكي، حول عدوى القرنية المرتبطة بالنوم بالعدسات اللاصقة.

وقال الدكتور”جون فيلينج”، أستاذ مساعد في قسم طب الطوارئ بكلية الطب جامعة “نيو مكسيكيو”: “يعد النوم بالعدسات اللاصقة أمراً محفوفاً بالعديد من المخاطر الصحية، ويمكن أن يؤدي للإصابة بالعدوى أو بعض حالات الضرر الدائم”، فإن أخذ قيلولة حتى بالعدسات اللاصقة يُحدث الكثير من المشكلات الصحية الخطيرة”.