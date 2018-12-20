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«التدريب التقني» يمنح 439 متدرباً ومتدربة مكافأة التفوق العلمي

«التدريب التقني» يمنح 439 متدرباً ومتدربة مكافأة التفوق العلمي
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تواصل – واس:

قدمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المتدربين، خلال الفصل التدريبي الأول 1439 / 1440 هـ، مكافأة التفوق العلمي لـ 439 متدرباً ومتدربة في مختلف كليات التقنية ، في إطار سعيها لدعم برامج التحفيز والرعاية المستمرة للمتدربين والمتدربات عبر برامج التوجيه والإرشاد.

وتوزع المتفوقين للفصل التدريبي الأول بواقع 117 متدرباً في الكليات التقنية بنين، و234 متدربة في الكليات التقنية للبنات، وفي المعاهد الصناعية الثانوية 58 متدرباً، وكليات إعداد المدربين التقنيين 17 متدرباً، والكليات التقنية العالمية 13 متدرباً.

وحصل كل متفوق على مبلغ مالي 2000 ريال من صندوق المتدربين الرئيس وشهادة تكريم تدخل في سجل المتدرب والمتدربة، وذلك لمن انطبقت عليهم الضوابط والشروط ومنها الحصول على نسبة 4.75 من 5.00 في الفصل الأخير الذي يسبق تخرجه، وكذلك أن يكون تخرجه ضمن الحد الأدنى للمدة النظامية.

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