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أمريكا تطالب بـ«قرار دولي» يُدين إيران بشأن اليمن
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تواصل – وكالات:

قال دبلوماسیون، أمس الأربعاء، إن الولایات المتحدة تطالب مجلس الأمن الدولي بإدانة إیران في مسودة قرار خاضعة للتفاوض لدعم وقف إطلاق النار في الحدیدة بالیمن، لكن روسیا رفضت التحرك الأمريكي.

كانت جماعة الحوثي المتحالفة مع إیران قد اتفقت مع الحكومة الیمنیة یوم الخمیس الماضي على وقف القتال في مدینة الحدیدة المطلة على البحر الأحمر وسحب القوات من المدینة، وذلك بعد محادثات جرت على مدى أسبوع برعایة الأمم المتحدة في السوید. وبدأ سریان الھدنة یوم الثلاثاء.

ویناقش حالیاً مجلس الأمن المكون من 15 دولة مشروع قرار طرحته بریطانیا لتأیید الاتفاق ومطالبة الأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو جوتیریش بتقدیم مقترحات حول كیفیة مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات.

ویدین نص المسودة الأولي، “الإمداد، من أي مصدر كان، بالأسلحة والمواد المرتبطة بھا بما ینتھك بنود حظر الأسلحة”، لكنھ لا یذكر أي دول بعینھا”.
وبحسب دبلوماسیین ومسودة معدلة اطلعت علیھا رویترز، ترید الولایات المتحدة إدانة إیران على وجه التحدید، لكن روسیا عارضت ھذه الصیاغة. وقال الدبلوماسیون إن واشنطن تھدف لتبني قرار ھذا الأسبوع.
وصوتت روسیا في فبرایر الماضي ضد محاولة قادتھا الولایات المتحدة لجعل مجلس الأمن ینتقد إیران في قرار حول الیمن. ویتطلب صدور قرار من المجلس موافقة تسع دول وألا تستخدم أي من الدول الدائمة العضویة، وھي روسیا والصین والولایات المتحدة وفرنسا وبریطانیا، حق النقض (الفیتو).

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