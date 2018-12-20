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دولة بشرق أوروبا تطرد دبلوماسيينِ إيرانيينِ.. وتعلن السبب

دولة بشرق أوروبا تطرد دبلوماسيينِ إيرانيينِ.. وتعلن السبب
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تواصل- وكالات:

طردت السلطات الألبانية، الأربعاء، دبلوماسيينِ إيرانيينِ يعملان في سفارة بلديهما في العاصمة “تيرانا”.

ونقلت وكالة “اسوشيتد برس” الأمريكية، عن المتحدث باسم الخارجية الألبانية “إدليرا برندي”، قوله إن “بلاده طردت اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين لأسباب أمنية”.

وأضاف، أن “الدبلوماسيين الإيرانيين اتخذا خطوات تقوّض أمن ألبانيا وأصبحا غير مرغوب بهما”. وأضاف برندي أن “هذا التحرك جاء بعد التنسيق مع بعض الدول الحليفة”، منوهًا إلى أن “الدبلوماسيين الإيرانيين انتهكا لوائحهم الدبلوماسية”.

وتضم ألبانيا معسكرًا لمجموعة من المعارضين الإيرانيين الذين يعرفون بـ”منظمة مجاهدي خلق” التي انتقلت من العراق في سبتمبر 2016، بجهود من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

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