هل يتم تمديد الإجازة؟

تواصل – فريق التحرير:

مع اقتراب كل نهاية إجازة تبدأ المطالبات المعتادة بظهور “هاشتاقات” تنادي بتمديد الإجازة، وتمتلئ صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بتلك المطالبات، التي يقف في أغلبها دائما طلاب وبعض الإداريين.

وكعادة كل عام ظهرت على مدار الأيام الماضية دعوات مبكرة تنادي بتمديد إجازة نصف العام الدراسي، التي لم تبدأ بعد، حيث من المقرر أن تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول في 27 ديسمبر 2018، وتستمر إلى حين بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في السادس من يناير 2019.

وانتشرت التغريدات الساخرة والجادة على وسم #تمديد_الاجازه_مطلبنا، كما انتشرت معها بعض الصور الطريفة المعبرة عن حال الطالب وهم ينادون بتمديد الإجازة وعن عن حال عودتهم بعد انتهاءها، بينما سخر آخرون من المنادة بتمديد الإجازة في حين أنها لم تبدأ بعد.

مواقف سابقة

وبالرغم من أن مطلب تمديد إجازة الفصل الدراسي الأول أو تمديد إجازة نهاية العام، هو مطلب سنوي يتكرر في موعده، إلا أن وزارة التعليم غالباً لا تستجيب لمثل تلك الدعوات، خصوصاً، وأن جدول بدء الدراسة وانتهاء الدوام والإجازات يكون معداً سلفاً، وموزعاً بخطة مستقرة لدى الوزارة.

غير أن هناك بعض الإجازات سبق وأن تم تمديدها بقرارٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، كإجازة اليوم الوطني الذي وافقت الأحد 13 / 1 / 1440هـ، حيث وجَّه خادم الحرمين الشريفين بتمديدها يومًا واحدًا؛ لتشمل يوم الاثنين 14/ 1 / 1440هـ، الموافق 24 سبتمبر 2018م.

كما سبق وأن أصدر خادم الحرمين قراراً بتمديد إجازة عيد الفطر أسبوعاً لجميع موظفي القطاع الحكومي، وبذلك أصبحت مدة إجازة هذا العيد 15 يوماً بدلاً من أسبوع، وبدأ الموظفون أعمالهم يوم الأحد 9 يوليو الموافق 15 شوال 1438 هـ، بدلاً من السبت 1 يوليو الموافق 7 شوال 1438 هـ.

والآن بقي السؤال قائماً، هل تستجيب وزارة التعليم لمطالبات هذا العام، وتمدد إجازة الفصل الدراسي الأول أم ماذا؟