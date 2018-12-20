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«الشيوخ الأمريكي» لـ«ترامب»: لا تُسلم سوريا لإيران

«الشيوخ الأمريكي» لـ«ترامب»: لا تُسلم سوريا لإيران
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تواصل – وكالات:

حث ستة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب، على إعادة النظر في قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا.

ووقع الأعضاء الستة ومن بينهم العضوان الجمهوريان ليندسي غراهام، وماركو روبيو، على رسالة إلى الرئيس أعربوا فيها عن قلقهم إزاء الانسحاب من سوريا في هذا التوقيت واعتبروه “سابقاً لأوانه وخطأ مكلفاً”.

وجاء في الخطاب: “إذا قررتم تنفيذ قراركم بسحب قواتنا من سوريا، فإن أي فلول لداعش في سوريا سيجددون حتماً نشاطهم وسيعززون جهودهم في المنطقة”.

وأوضحوا أن تلك الخطوة من شأنها تعزيز “لديكتاتورية الوحشية لـ(الرئيس السوري) بشار الأسد وكذلك “خصمي الولايات المتحدة” إيران وروسيا.

وأضافوا: “يجب ألا تكرر إدارتكم الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة السابقة وتتنازل لهذه الأطراف السيئة”.

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