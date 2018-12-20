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كيفية منع التطبيقات من تتبع موقعك الجغرافي وإرساله لجهات خارجية

كيفية منع التطبيقات من تتبع موقعك الجغرافي وإرساله لجهات خارجية
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تواصل – وكالات:

أظهر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أخيراً مدى سهولة التعرف على الأشخاص وتحديد موقعهم من خلال بيانات مجهولة المصدر يتم جمعها بواسطة التطبيقات على الهواتف الذكية.

لذا نستعرض كيفية إيقاف التطبيقات من تتبع موقعك الجغرافي على نظامي التشغيل آي أو إس وأندرويد:

أولاً: بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل آي أو إس:

  • انتقل إلى الإعدادات Settings
  • اضغط على قسم الخصوصية Privacy
  • اضغط على خيار خدمات الموقع Location Services، ستظهر لك قائمة بالتطبيقات بالإضافة إلى إعداد الموقع لكل منهما
  • ضمن كل تطبيق ستجد ثلاث خيارات يمكنك من خلالهم تحديد مستوى الوصول إلى بيانات موقعك وهم:

الأول.. دائماً Always يمنح التطبيق الوصول لبيانات الموقع طول الوقت حتى في حالة عدم استخدامه.

الثاني.. أثناء استخدام التطبيق While using the app.

الأخير.. أبداً Never يمنع التطبيق من تتبع موقعك

ثانياً: بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد:

  • انتقل إلى الإعدادات Settings
  • اضغط على تبويب الأمان والموقع Security & Location
  • ضمن قسم الخصوصية Privacy مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار الموقع Location اضغط عليه
  • ثم اضغط على خيار أذونات على مستوى التطبيق App-level permissions
  • ستظهر لك قائمة بالتطبيقات، لإيقاف تشغيل الموقع للتطبيق الذي تريده اضغط على زر التبديل المجاور له.

على عكس أجهزة أبل، لا تسمح لك أجهزة أندرويد بتقييد وصول أحد التطبيقات إلى موقعك ليكون خلال الوقت الذي تستخدم فيه التطبيق فقط، حيث يمكن لأي تطبيق على نظام التشغيل أندرويد لديه إذن لتتبع موقعك تلقي البيانات حتى في حالة عدم استخدامه، وفي أحدث إصدارات من أندرويد، يقتصر جمع هذه البيانات على مرات قليلة في الساعة بحسب ما تقول غوغل.

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