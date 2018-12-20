الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل يتم تمديد الإجازة؟

هل يتم تمديد الإجازة؟

رابط الاستعلام السريع عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

رابط الاستعلام السريع عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

بعد قرار خادم الحرمين.. هل يتوقف دعم «حساب المواطن»؟

بعد قرار خادم الحرمين.. هل يتوقف دعم «حساب المواطن»؟

أول تعليق من سفارة المملكة بالأردن على مقطع «خطف وتعذيب» مواطن

أول تعليق من سفارة المملكة بالأردن على مقطع «خطف وتعذيب» مواطن

شيء مذهل.. صناعة «سراويل» تدوم 100 عام

شيء مذهل.. صناعة «سراويل» تدوم 100 عام
0

تواصل – وكالات:

قد يبدو دفع مبلغ 645 دولاراً مقابل سروال لم تصنعه علامة تجارية معروفة، أمراً غير مقبول، ولكن ماذا لو كان هذا السروال مصنوعاً من مادة لا تهترئ أبداً.

تدّعي شركة فولباك للملابس، بأنها بدأت بتصنيع سراويل يمكن أن تدوم لمدة مئة عام على الأقل.

ويقول مؤسس الشركة ستيف تيدبال، إن السراويل الجديدة مصنوعة من مادة مبتكرة من ثلاث طبقات مصممة لتتحمل عوامل التلف.

وأضاف تيدبال، بأن هذه السراويل مصممة خصيصاً لتستخدم في مهن معينة يتعرض فيها أصحابها لمخاطر الحريق مثل رجال الإطفاء والجنود.

وتتميز الطبقة الخارجية بمقدرتها على صد الماء ومقاومة التآكل، في حين تتميز الطبقة الوسطى بمقاومتها للحريق. أما الطبقة الثالثة مصنوعة من ليف الأراميد وهو تركيبة صناعية مضادة للحريق والذوبان.

كما تتسم السراويل الجديدة بمرونتها التي تجعلها مناسبة لجميع أنواع الأنشطة، ابتداء من تسلق الجبال وانتهاء بممارسة تمارين اليوغا، فضلاً عن أنها مناسبة لارتدائها أثناء القيام بنزهات غير رسمية.

يذكر بأن الشركة قامت باختبارات مقاومة التآكل على السروال الجديد باستخدام جهاز خاص، نجا خلالها السروال من التلف، وفق ما ورد في موقع أوديتي سنترال الإلكتروني.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إحباط تهريب مليون و650 ألف ريال داخل كراتين «ملابس وتمر»

إحباط تهريب مليون و650 ألف ريال داخل كراتين «ملابس وتمر»

ابتكار ملابس لقياس حرارة الجسم

ابتكار ملابس لقياس حرارة الجسم

«الحصيني» يتوقع هطول أمطار على هذه المناطق اليوم وغدًا (فيديو)

«الحصيني» يتوقع هطول أمطار على هذه المناطق اليوم وغدًا (فيديو)

«الحصيني» يتوقع حالتين مطريتين وينصح بتجهيز ملابس الشتاء

«الحصيني» يتوقع حالتين مطريتين وينصح بتجهيز ملابس الشتاء

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد
الشمس تُشرِق من الغرب
تدوينات حرة

الشمس تُشرِق من الغرب

المزيد
بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس
تقارير وحوارات

بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>