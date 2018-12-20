شيء مذهل.. صناعة «سراويل» تدوم 100 عام

تواصل – وكالات:

قد يبدو دفع مبلغ 645 دولاراً مقابل سروال لم تصنعه علامة تجارية معروفة، أمراً غير مقبول، ولكن ماذا لو كان هذا السروال مصنوعاً من مادة لا تهترئ أبداً.

تدّعي شركة فولباك للملابس، بأنها بدأت بتصنيع سراويل يمكن أن تدوم لمدة مئة عام على الأقل.

ويقول مؤسس الشركة ستيف تيدبال، إن السراويل الجديدة مصنوعة من مادة مبتكرة من ثلاث طبقات مصممة لتتحمل عوامل التلف.

وأضاف تيدبال، بأن هذه السراويل مصممة خصيصاً لتستخدم في مهن معينة يتعرض فيها أصحابها لمخاطر الحريق مثل رجال الإطفاء والجنود.

وتتميز الطبقة الخارجية بمقدرتها على صد الماء ومقاومة التآكل، في حين تتميز الطبقة الوسطى بمقاومتها للحريق. أما الطبقة الثالثة مصنوعة من ليف الأراميد وهو تركيبة صناعية مضادة للحريق والذوبان.

كما تتسم السراويل الجديدة بمرونتها التي تجعلها مناسبة لجميع أنواع الأنشطة، ابتداء من تسلق الجبال وانتهاء بممارسة تمارين اليوغا، فضلاً عن أنها مناسبة لارتدائها أثناء القيام بنزهات غير رسمية.

يذكر بأن الشركة قامت باختبارات مقاومة التآكل على السروال الجديد باستخدام جهاز خاص، نجا خلالها السروال من التلف، وفق ما ورد في موقع أوديتي سنترال الإلكتروني.