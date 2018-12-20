هل توجد عدة لزوجة خلعت زوجها؟.. «الخثلان» يجيب (فيديو)

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أوضح الأستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، الإجراءات الشرعية الخاصة بإرجاع الزوجة التي خلعت زوجها إليه مرة أخرى، وكذلك مُدة العدة الخاصة بها.

وقال الخثلان خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك”، الذي يعرض على قناة “الرسالة”، إن الزوجة التي خلعت زوجها لها عدة لكن اختلف العلماء فيها؛ حيث ذهب بعضهم إلى أن عدتها تكون حيضة واحدة، وأما الرأي الثاني فتحدث عن أن عدتها ثلاث حيض كاملة.

وأضاف أنه يجوز للزوج إرجاع الزوجة التي خلعته لكن بعقد ومهر جديدين وبرضاها وحضور وليّها، لافتاً إلى أن خلعها يعني خروجها من عصمته ولا تحل له ومن ثم فإن إرجاعها تتم إجراءاته كأنه سيتزوجها لأول مرة.