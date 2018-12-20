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إليك أفضل أنواع البروتين لإفطار غني وصحي

إليك أفضل أنواع البروتين لإفطار غني وصحي
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تواصل – وكالات:

تؤكّد الدراسات أن من يأكلون إفطاراً غنيا بالبروتين يستطيعون ضبط الشهية ومواعيد الوجبات الأخرى. فإذا كان إفطارك قطعة من الكعك مع الشاي وتشعر بالجوع بعد وقت قليل عليك الاهتمام بخيارات الإفطار الصحي التي تحثّ على أكل البروتين في بداية اليوم.

إليك أفضل أنواع البروتين لإفطار صحي:

البيض. بروتين البيض عالي الجودة، كما أن البيضة توفر كمية كبيرة منه تعزّز الإحساس بالشبع. ويحتوي البيض على مغذيات أخرى كفيتامينات “ب” و”د” والحديد والكالسيوم. لكن عليك الاعتدال في أكل صفار البيض لتفادي زيادة الكولسترول بالدم.

الحليب ومنتجاته. يعتبر الحليب واللبن (الزبادي) والجبن من أفضل مصادر البروتين في الصباح، إلى جانب أنهما من مصادر الكالسيوم.

البقول. الفول والحمّص من أفضل مصادر البروتين النباتي والألياف التي تمنح الإحساس بالشبع وتزوّد الجسم بالمغذيات، وهي أطعمة مناسبة للإفطار.

المكسرات. إذا كنت تتناول حبوب الإفطار (السريال) يمكنك إضافة حفنة من المسكرات لزيادة حصة البروتين وأيضاً الدهون الجيدة. توفر المكسرات فيتامينات “ب” وأحماض أوميغا3 الدهنية، إلى جانب بعض المعادن، حيث يحتوي اللوز على الكالسيوم، بينما يحتوي الكاجو على الزنك والنحاس. وقد وجدت دراسات أن الإفطار الذي يحتوي على زبدة الفول السوداني يساعد على ضبط نسبة السكر خلال النهار.

اللحوم. تجنّب أكل اللحوم المصنّعة مثل اللانشون والسجق والبرغر لأن استهلاكها المنتظم يرتبط بأمراض القلب والسرطان. إذا رغبت في أكل اللحوم على الإفطار اجعل الأولوية للحم الخالي من الدهون مثل الديك الرومي.

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