المملكة تتقدم على روسيا وفرنسا في الإنفاق العسكري

تواصل – الرياض:

حلت المملكة ضمن الدول الخمس الأولى عالميا من حيث الإنفاق العسكري، متقدمة على بلدان كبرى مثل روسيا وفرنسا، وفق الاستنتاجات الرئيسة للتقرير الأخير الذي نشره “IHS Markit”، حول الميزانيات الدفاعية.

وقالت صحيفة “news-24” الناطقة بالفرنسية، إن التقرير كشف عن الزيادة المذهلة في ميزانية المملكة العسكرية، من خلال الزيادة في الإنفاق العسكري بنسبة 7% في عام واحد؛ ما جعلها تتقدم إلى المراكز الخمسة الأولى على مستوى العالم.

وأكدت الصحيفة أن الرياض تجاوزت هذا العام باريس، التي هبطت إلى المرتبة السادسة؛ لكنها جاءت بعد الولايات المتحدة المتصدرة بـ(702.5 مليار دولار، + 7%) ، والصين بـ(207.6 مليار، + 8.6%)، والهند (62.1 مليار) والمملكة المتحدة (58.4 مليار).

وجاءت المملكة في المركز الخامس لعام 2018 بـ (56 مليار دولار) ، متقدمة مركزا عن 2017 (52.1)، أعقبتها روسيا واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية، فيما أشار التقرير إلى تجاوز الإنفاق العسكري الفرنسي ميزانية الدفاع الروسية في 2017 و2018؛ حيث جاءت باريس قبل موسكو بمقدار ملياري دولار هذا العام (53.6 مليار مقابل 51.6 مليار).