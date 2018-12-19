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تنبيهات الأرصاد.. ضباب يحجب الرؤية على 7 مناطق

تنبيهات الأرصاد.. ضباب يحجب الرؤية على 7 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وشملت التنبيهات منطقة الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية ومكة المكرمة والرياض.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد تدنيا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الحالة الطائف والهدا والشفا والطرق السريعة والأماكن المفتوحة، وتبدأ الحالة الساعة الـ00.15 من صباح الخميس، وتستمر حتى الثامنة من صباح الخميس.

كما تشهد منطقة الرياض حالة مماثلة من تدن في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الحالة الرياض والداودمي والمجمعة ورماح والمزاحمية والأجزاء المجاورة والطرق السريعة والأماكن المفتوحة، وتبدأ الساعة الـ00.15 من صباح الخميس، وتستمر حتى الثامنة من صباح الخميس.

وذكرت الأرصاد أن منطقة الجوف تشهد تدنيا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الحالة سكاكا والقريات وطبرجل ودومة الجندل والطرق السريعة والأماكن المفتوحة، وتبدأ الساعة الـ00.15 من صباح الخميس، وتستمر حتى الثامنة من صباح الخميس.

وقالت الهيئة إن منطقة الحدود الشمالية تشهد أيضا تدنيا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة عرعر وطريف ورفحاء والطرق السريعة والأماكن المفتوحة، وتبدأ الـ00.15 من صباح الخميس، وتستمر حتى الثامنة من صباح الخميس.

كما تشهد منطقة حائل تدنيا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الحالة حائل وبقعاء والشملي والطرق السريعة والأماكن المفتوحة، وتبدأ الـ00.15 من صباح الخميس، وتستمر حتى الثامنة من صباح الخميس.

ونبهت “الأرصاد” منطقة القصيم بأنها تشهد تدنيا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الحالة بريدة وعنيزة والرس والبكيرية والطرق السريعة والأماكن المفتوحة، وتبدأ الساعة الـ00.15 من صباح الخميس، وتستمر حتى الثامنة من صباح الخميس.

وتشهد المنطقة الشرقية حالة مماثلة من تدن في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الحالة الظهران والدمام والخفجي والجبيل وحفر الباطن والقيصومة والطرق السريعة والأماكن المفتوحة، وتبدأ الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الأربعاء، وتستمر حتى الثامنة من صباح الخميس.

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