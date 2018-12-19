شرطة عسير تكشف ملابسات مقطع 3 شباب داخل سيارة بينهم مصاب

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شرطة منطقة عسير تفاصيل المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر خلاله 3 أشخاص يستقلون مركبة في حالة غير طبيعية على أحد الطرق، بينهم شخص مصاب بالمقعد الخلفي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير زيد محمد الدباش، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي عن 3 أشخاص يستقلون مركبة في حالة سير على أحد الطرق، وظهور لقطات لشخص مصاب بالمقعد الخلفي.

وأسفرت التحريات الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوياتهم، 3 مواطنين في العقد الرابع والخامس من العمر، حيث تم القبض عليهم، وضبط المركبة بحوزتهم.

وأضاف أنه بسماع أقوالهم اتضح أن الإصابة التي ظهرت على الشخص الموجود بالمقعد الخلفي كانت بسيطة، وحدثت نتيجة عراك شخصي بينهم، وأنهم كانوا أثناء التصوير بحالة غير طبيعية، وقد جرى إيقافهم وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

وشدد على أن شرطة منطقة عسير إذ تعلن ذلك لتؤكد في الوقت ذاته حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.