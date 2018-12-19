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بعد أمريكا.. فرنسا تبدأ سحب قواتها من سوريا

بعد أمريكا.. فرنسا تبدأ سحب قواتها من سوريا
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تواصل – وكالات:

بدأت فرنسا سحب قواتها من سوريا ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء، دون مزيد من التفاصيل عن الأمر؛ وفقاً لوكالة “سبوتينك الروسية”.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن الأربعاء أيضاً، بدء سحب القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا؛ للانتقال إلى المرحلة الثانية من حملة مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن النصر على تنظيم داعش في سوريا لا يعني نهاية التحالف الدولي أو حملته.

وأضاف: قبل 5 سنوات كان داعش يمثل خطراً كبيراً في الشرق الأوسط، والآن هزمته الولايات المتحدة، مؤكداً أن واشنطن وحلفاءها مستعدون للتعاون على كافة الأصعدة لحماية المصالح المشتركة.

فيما أعلن مسؤول أمريكي، أنه سيتم سحب كل موظفي الخارجية الأمريكية من سوريا خلال 24 ساعة، لافتاً إلى أن سحب كل القوات الأمريكية سيتم في نهاية المرحلة الأخيرة من العمليات ضد داعش.

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