بعد قرار خادم الحرمين.. هل يتوقف دعم «حساب المواطن»؟

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تواصل – فريق التحرير:

بعد إعلان ميزانية المملكة 2018، والأمر الملكي الصادر باستمرار صرف غلاء بدل المعيشة، تساءل مواطن بشأن دعم حساب المواطن وهل سيتوقف البرنامج أم يستمر بالتوازي مع بدل الغلاء؟

وجاء الرد من حساب خدمة عملاء حساب المواطن عبر “تويتر”: “لا يوجد مدة للدعم فالبرنامج قائم، وفي حال انطبقت على الشخص شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيصرف له الدعم بشكل دوري، ولا علاقة للأمر بصرف بدل غلاء المعيشة”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أمر باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ 500 ريال.

وكذلك صرف بدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10%)، وذلك لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.

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