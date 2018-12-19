تحذير من الرعي أو التنزه قرب الحدود.. عقوبات صارمة للمخالفين

تواصل – فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة لحرس الحدود جميع ملاك الماشية بعدم التواجد أو الرعي بالقرب من منطقة الحدود، محذرة من أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة بحق أي مخالف ومعاملة المواشي السائبة حسب العليمات وتسليمها للجهات المختصة.

وناشد حرس الحدود، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، جميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية مراعاة عدم الاقتراب من المناطق الحدودية البرية.

وأضاف أن الاقتراب من منطقة الحدود يؤدي بك إلى مخالفة نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ويعرضك للعقوبات المنصوص عليها في النظام.

وأوضح حرس الحدود، أن منطقة الحدود موضحة بلوحات إرشادية ومحددة بسواتر ترابية يجب عدم الاقتراب منها تجنباً للعقوبات المنصوص عليها في النظام.