«الكهرباء» تكشف تفاصيل تعويض المشتركين عن ساعات الانقطاع

تواصل – الرياض:

أعلن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج دكتور عبدالله الشهري، عن تعويض للمشترك في حالة انقطاع التيار عنه، حيث تتم مراجعة كم ساعة انقطعت الكهرباء عنه، ويحق له الحصول على تعويض 75 ريالاً عن كل ساعة ينقطع فيها التيار الكهربائي.

وأشار الشهري إلى أن برنامج تيسير طرح اختيارياً بعد تذمر عدد من المشتركين من ارتفاع أسعار الكهرباء فترة الصيف، حيث تم التنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة لإيجاد حل لمشكلة ارتفاع أسعار التكلفة خلال الأشهر الثلاثة فترة الصيف.

وأشار الشهري، إلى أنه يتم حالياً دراسة طرح الفاتورة الثابتة، التي تصبح اختيارياً لمن يرغب الاستفادة منها، حيث إن الفاتورة تعتبر ثابتة وقت الصيف ووقت الشتاء وعند نهاية كل عام تتم مراجعة التكاليف، فإذا كان على المشترك زيادة يدفعها وإذا كان له مبلغ زائد تعيده له الشركة؛ وفقاً لصحيفة “اليوم”.

وأوضح أن لكل مشترك حساباً خاصاً وأي مستأجر ينتقل من مكان لآخر يتم نقل حسابه معه، مشيراً إلى أن هناك دراسات لربط المياه مع الكهرباء وهناك تنسيق مع شركات المياه بشأن ذلك.

يُذكر أنه تم طرح برنامج “تيسير” بهدف أن التكاليف الناتجة في الأشهر الثلاثة في فترة الصيف يتم تقسيطها لمدة ستة أشهر بهدف التسهيل على المشتركين، وقد انتهى برنامج تيسير مع انتهاء فصل الصيف.