«غراس» الخيرية: إنفاق 290 ألف ريال لخدمة 411 مستفيداً خلال نوفمبر

تواصل – الرياض:

أعلنت جمعية البر الخيرية بدوقة (غراس) أنه تم خلال شهر نوفمبر المنصرم إنفاق (290.430) ريالاً كتكلفة إجمالية للمشاريع التي قدمتها خلال الشهر الماضي، التي استفاد منها 411 مستفيداً من 16 قرية تقع في مركز دوقة التابع لمحافظة القنفذة.

الجدير بالذكر أن الجمعية تنفذ العديد من المشاريع بصورة مستمرة، سواء من خلال برامج وأنشطة الجمعية أو المؤسسات التابعة لها كمركز غراس للتنمية الأسرية، ومكتب المصالحة الموجود في المحكمة العامة بالقنفذة.

وأكد المدير العام للجمعية الأستاذ عامر الشيخي على حرص الجمعية على إيصال المعونات إلى المستفيدين سواء كانت عينية أو مادية.

وأضاف أن هناك برامج للجمعية تحرص من خلالها على تحويل الأسر من مستفيدة إلى أسر منتجة من خلال عدد من البرامج والشراكات مع عدد من الجهات تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.