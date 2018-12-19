«الأرصاد» تنصح الطلاب بارتداء الملابس المناسبة استعداداً لموجات البرد

تواصل – فريق التحرير:

نصحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الطلاب والطالبات بارتداء الملابس المناسبة استعداداً لموجات البرد القادمة.

وقالت الأرصاد، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إنه نظراً لتزامن التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة مع فترة الاختبارات ننصح طلابنا وطالباتنا بالاستعداد لموجات البرد القادمة”.

وكانت الأرصاد قد حذرت في وقت سابق من تدني درجات الحرارة في بعض المناطق وقالت إن التوقعات تشير بمشيئة الله تعالى إلى تأثر بعض مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة خاصة على مناطق شمال ووسط المملكة، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي على مرتفعات منطقة تبوك والأجزاء الشرقية من المنطقة، وكذلك على أجزاء من مناطق: (حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، ولا يستبعد تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على تلك المناطق وقد يمتد تأثيره إلى منطقة القصيم.