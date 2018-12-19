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أول تعليق من سفارة المملكة بالأردن على مقطع «خطف وتعذيب» مواطن

أول تعليق من سفارة المملكة بالأردن على مقطع «خطف وتعذيب» مواطن
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تواصل – الرياض:

كشفت سفارة المملكة بالأردن حقيقة مجموعة المقاطع المتداولة، التي يُظهر أحدها قيام مجموعة من الأشخاص بخطف (مواطن) وتعذيبه وتظهر دماء متناثرة في السيارة، فيما يُظهر مقطع آخر أحد المواطنين وهو يقدم شكوى لدى السلطات الأردنية مناشداً السفارة بالتدخل.

وأوضحت السفارة أن أحدها وقع في مدينة أبها بالمملكة، ولا يخص الأشقاء الأردنيين، وأن مقطع المناشدة كان في عام 2015، وتمت معالجة شكوى المواطن في حينها.

وقال المتحدث الرسمي لسفارة المملكة في الأردن عبدالسلام العنزي، إنه بناء على توجيه ومتابعة سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي، تواصل المسؤولون بالسفارة مع جميع القطاعات المسؤولة لدى الأشقاء الأردنيين وفي المملكة، واتضح مؤخراً من قبل الجهات الرسمية في المملكة أن المقطع تم تصويره في مدينة أبها داخل المملكة، ولا يخص الأشقاء الأردنيين.

وأضاف: “بناء على لوحة السيارة التي ليس لها علاقة بالجزء الآخر من المقطع المتداول، تم التواصل مع المواطن، الذي أفاد بوجود شكوى سابقة تعود لعام ٢٠١٥م، وتم استرجاع حقّه في حينها، وأنه لم يدخل الأراضي الأردنية منذ تلك الفترة”.

وأضاف العنزي أنه تم رفع الموضوع إلى الجهات الرسمية في المملكة لاتخاذ اللازم للتعامل الأمثل مع تلك الشائعات، مؤكداً أن السفير يقف دائماً على مشاكل المواطنين شخصيّاً، ويتابعها مع الزملاء المعنيين، ويساهم في حل الكثير من المشاكل التي تخصهم، ويعتبر المواطن دائماً هو الاهتمام الأول للسفارة؛ وهو ما تؤكد عليه قيادتنا الحكيمة في المملكة دائماً.

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