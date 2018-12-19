«الأمن الأردني» يكشف حقيقة فيديو الاعتداء على سعودي

تواصل – فريق التحرير:

أكد الأمن الأردني عدم تسجيل أيّ من وحدات الأمن العام شكوى عن تعرض سعودي للاعتداء والسلب.

جاء ذلك عقب تداول مقاطع فيديو قصيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض أحد السعوديين للاعتداء في الأردن.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، المقدم عامر السرطاوي، أنه وبمتابعة ما تم تداوله ونشره من مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض أحد الأشخاص من الجنسية السعودية للاعتداء عليه وسلبه؛ فقد تبين أنه لم تسجل لدى أي من وحدات الأمن العام في كافة المحافظات شكوى بهذا الخصوص، ولم تردهم أية معلومات حولها.

وأشار إلى التواصل مع سفارة المملكة العربية السعودية في عمان، وتبين أنه لم يرد إليهم أي شكوى أو معلومات بوقوع تلك الحادثة أو أي حادثة أخرى مشابهة، مشيراً إلى أنه وبتدقيق رقم المركبة ومالكها الذي ظهر في الفيديو، فقد تبين أن آخر حركة سفر للمركبة ولمالكها عبر الأراضي الأردنية كان المغادرة في شهر سبتمبر من العام ٢٠١٥.

وكانت مقاطع فيديو قصيرة انتشرت أمس يظهر فيها شخص ملطخ بالدماء في المقعد الخلفي وشخصان أحدهما يقود المركبة من نوع جيب “لكزس”، ورافق الفيديو تعليق بأن الحادثة وقعت في الأردن قبل أن يتم نفيها بشكل رسمي من الأمن الأردني.