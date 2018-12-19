«ترامب» يقرر سحب القوات الأمريكية بشكل كامل من سوريا

تواصل – وكالات:

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا، موضحاً أن ذلك يأتي بناء على رغبته في ذلك منذ فترة طويلة.

ونقلت “سي إن إن” عن مسؤول في البنتاجون أن الولايات المتحدة تخطط لانسحاب “كامل وسريع” من سوريا، كما أوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تستعد لسحب قواتها بالكامل من شمال شرقي سوريا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أن “الجيش الأمريكي يستعد لسحب قواته بالكامل من شمال شرقي سوريا، في خطوة قد تؤدي إلى زعزعة الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط”.

وبحسب المصدر الذي لم تكشف هويته الصحيفة، “شرع المسؤولون الأمريكيون في إبلاغ شركائهم في شمال شرقي سوريا بخططهم؛ للبدء الفوري بسحب القوات الأمريكية من المنطقة”.