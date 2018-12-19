وظائف شاغرة بـ«صحة جازان».. الشروط وطريقة التقديم

تواصل – جازان:

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان توفر وظائف صحية شاغرة على برنامج التشغيل الذاتي؛ للعمل بمسمى (طبيب نائب مختبرات).

واشترطت المديرية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبطاقة التصنيف على أن تكون سارية المفعول؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– طبيب نائب مختبرات.

الشروط:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (الهوية الوطنية).

2 – شهادة الماجستير أو ما يعادلها.

3 – شهادة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبطاقة التصنيف على أن تكون سارية المفعول.

4 – الخبرات إن وجدت.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/04/13هـ.

طريقة التقديم:

– على المتقدمين الحرص على إحضار مستنداتهم إلى الإدارة المساعدة للموارد البشرية بصحة جازان.