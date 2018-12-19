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تعرّف على تفاصيل البنود الجديدة لمكافحة التحرش في العمل

تعرّف على تفاصيل البنود الجديدة لمكافحة التحرش في العمل
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المحامية عبيدة الشبل، عن تفاصيل البنود الجديدة، التي اعتمدتها وزارة العمل؛ لمكافحة جريمة التحرش في مواقع العمل المختلفة.

وأشارت الشبل، خلال استضافتها في برنامج ”سيدتي” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن التحرش هو أي قول أو فعل فيه خدش للحياء أو يتعدى على الخصوصية.

وأضافت أن البنود عبارة عن 12 بنداً، البند الأول حدد الالتزام بهذا الميثاق، وبعد ذلك حدد أن أي قول أو فعل فيه خدش للحياء سيكون نوع من أنواع التحرش.

وتابعت الشبل القول “إن هذا الميثاق ليس فقط على الموظفين والعاملين، ولكنه جاء أيضاً على الوزارة لكي توفر خصوصية للعاملين، كما منعوا وجود خلوة نهائي، والأبواب يجب أن تكون مفتوحة”.

وأكدت أن أي شخص يستطيع الإبلاغ إذا دخل أي قطاع ووجد تصرفاً فيه من أي نوع من أنواع التجاوزات يجب عليه أن يبلغ.

وأضافت أن وزير العمل قال إنه سيتم استحداث لجنة في كل القطاعات مكونة من ثلاثة أشخاص، وهما سيدة ورجلان، في حالة وجود أي شيء سيبدأ البلاغ لهم بداية، والتأكد من صحة هذا البلاغ من خلال التحقيق.

وأكدت أن الميثاق لا يمنع الاختلاط، ولن يتطرق إلى الاختلاط، وأن وجود المرأة في كل مكان هو أمر ضروري، ولكنه يمنع الانحلال في المجتمع، وهذا الأمر هو الذي اقتضى أن يكون هناك نظام التحرش، وبعد ذلك إقرار الميثاق الأخلاقي المرتبط به.

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