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أمير نجران: لا يوجد موظف «محصن».. الجميع تحت النظام

أمير نجران: لا يوجد موظف «محصن».. الجميع تحت النظام
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تواصل – فريق التحرير:

وجه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بربط أوقات الحضور والانصراف في ديوان الإمارة، بهيئة الرقابة والتحقيق مباشرة، عبر نظام البصمة، وإلزام جميع منسوبي الإمارة والمحافظين بذلك.

وتابع قائلاً: “في إدارات منطقة نجران لا يوجد خط أحمر، لا يوجد مكتب مقفل، لا يوجد موظف محصن أو مستثنى، الجميع تحت النظام، بدءاً من إمارة المنطقة”، مشدداً على قيام الجهات الرقابية بواجباتها وتنفيذ مهامها بكل حرية، وبكامل الصلاحيات، وفي جميع الجهات الحكومية”.

وأضاف “من يحاول اعتراض عملكم أبلغوني عنه فوراً”، وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ التي أكدها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة أمس، بتعزيز مبدأ الشفافية، وبما أعلنه سمو ولي العهد الأمين ـ حفظه الله ـ بأنه لن ينجو أحد تورط في قضية فساد.

هذا، وقام سموه بتدشين تطبيق الأنظمة الإلكترونية لأعمال هيئة الرقابة والتحقيق؛ وذلك لتنفيذ الجولات الرقابية ورصدها إلكترونياً عبر أجهزة لوحية، الذي أعقبه شرح عن تفاصيل التطبيق، قدمه مدير فرع الهيئة بالمنطقة، عناد بن فارس الحويفي، حيث وجّه سموه بالبدء بتنفيذ التطبيق من داخل ديوان الإمارة، والعرض بالنتائج.

وفي تمام الساعة 08:30 صباح اليوم، انطلقت جولة المراقبين الإداريين، على الوكالات والإدارات العامة والفرعية، ورصدت تأخر 50 موظفاً عن الحضور، من بينهم عنصران نسائيان، كما كشفت عن وجود صلاحيات لبعض الموظفين، تخولهم بتعديل أوقات الحضور في نظام متابعة الدوام “حاضر” عن الوقت الفعلي.

وبعرض النتائج على سمو أمير المنطقة، أمر بتنفيذ العقوبات النظامية، والتحقيق مع الموظفين المثبت عليهم تغير أوقات الحضور، وعلى المسؤول الذي منحهم صلاحية التعديل.

وأوضح أن الثقة بالموظف هي الأصل، وأنه يؤدي عمله بكل أمانة وإخلاص؛ ما لم يثبت العكس، كما يظهر في حالات نادرة، لا تمثل أخلاقيات الموظف السعودي.

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