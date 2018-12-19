الشرقية.. إغلاق مصنع «تمور» مخالف وضبط مستودع «أعلاف» غير مرخص

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، إغلاق مصنع تمور مخالف، وضبطت مستودعاً يخلط ويعبئ ويبيع منتجات أعلاف دون ترخيص في المنطقة الشرقية.

وقالت الهيئة إن مفتشيها نفّذوا جولات على مصانع أغذية في الأحساء، وضبطوا مخالفات عدة في مصنع تمور، من بينها “مزاولة نشاط تعبئة وبيع التمور من دون وجود ترخيص صناعي نهائي وسجل تجاري، إضافة إلى عدم وجود ترخيص للمصنع من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وعدم تطبيق أدنى مستوى من الاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أنه تم إغلاق المصنع المخالف.

في سياق آخر أشارت الهيئة إلى أن مفتشيها رصدوا منتجات أعلاف شركة لدى أحد مستودعات الخفجي، وزاروا مقر الشركة بالقطيف، وتبيّن أنها مستودع مرخص من وزارة التجارة والاستثمار لبيع البذور والحبوب بالجملة، في حين أن النشاط الفعلي الذي تمارسه تخزين منتجات أعلاف مركبة من عدد من الشركات وخلط بعضها مع الحبوب وإنتاج منتجات تحمل اسم المستودع.

وتبين كذلك أن المنشأة تزاول النشاط من دون ترخيص صادر من الهيئة ودون تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأكدت الهيئة ضبط وحجز المنتجات الموجودة لدى المستودع المخالف، وإيقاف خط الإنتاج، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.