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أمريكية تعتدي بـ«الضرب المبرح» على فتاة سورية داخل حمامات مدرسة

أمريكية تعتدي بـ«الضرب المبرح» على فتاة سورية داخل حمامات مدرسة
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تواصل – وكالات:

أظهر تسجيل مصور تعرض لاجئة سورية ترتدي الحجاب لاعتداء من قبل فتاة أمريكية، داخل إحدى المدارس بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة.

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن الفتاة السورية تدعى شيماء، وتعرضت يوم الجمعة لهجوم عنصري في المدرسة الثانوية “Chartiers Valley” بمدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة.

وأظهر التسجيل دفع الفتاة الأمريكية للفتاة السورية على الأرض، وتوجيه عدة لكمات على وجهها مباشرة داخل أحد حمامات المدرسة.

وقال قائد شرطة بلدة “كولييه” بولاية بنسلفانيا، كريغ كامبيل، إن الواقعة “لا يبدو أنها ذات صلة بأية دوافع دينية أو عرقية، أو ما يرتبط بكونها جريمة كراهية”، بحسب ما نقلته صحيفة “نيوزويك”.

وأفاد المغردون بأن اللاجئة (15 عاماً) فرت من سوريا قبل سنتين ونصف، مع عائلتها، واستقروا في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا.

وليست هذه الحادثة الأولى التي يتعرض فيها لاجئون سوريون إلى حوادث عنصرية، حيث اعتدى طالب بريطاني على لاجئ سوري يُدعى جمال (15 عاماً) داخل إحدى مدارس المملكة المتحدة، وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة، غادر على إثرها الطالب البريطاني المعتدي البلاد برفقة والدته.

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