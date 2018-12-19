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بالصور.. الاجتماع النهائي للجنة تنظيم فعاليات «مهرجان الحمضيات» بالحريق

بالصور.. الاجتماع النهائي للجنة تنظيم فعاليات «مهرجان الحمضيات» بالحريق
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تواصل – بندر فهد المسعود:

رأسَ محافظُ الحريق محمد الثاقب بمكتبه، اليوم (الأربعاء)، الاجتماعَ النهائي للجنة المنظمة لفعاليات مهرجان الحمضيات الثالث الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 19 إلى 25 من الشهر الجاري وتنظمه محافظة الحريق بالتعاون مع غرفة الرياض وبرعاية رسمية من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبمشاركة عدة جهات حكومية.

وفي بداية الاجتماع نوّه محافظُ الحريق بالجهود التي يبذلها صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن في تفعيل الكافة البرامج والفعاليات التي من شأنها أن تنهض بمحافظات المنطقة اقتصادياً واجتماعياً، مؤكداً أهمية مهرجان الحمضيات في التسويق للمنتج الزراعي للمحافظة، وكذلك ما يجده المزارعون من ردود أفعال تشجعهم نحو مزيد من الإنتاج‏ الأمر الذي يعود بالخير على الجميع.

بعد ذلك استعرض آخر الاستعدادات لانطلاق فعاليات المهرجان، حيث قدم المدير التنفيذي للمهرجان عبدالعزيز الشبانات تقريراً شاملاً ومفصلاً عن الفعاليات المصاحبة التي أقرتها اللجنة وما تم إنجازه فيها، كما تم التأكيد على الالتزام بتنفيذ كافة البرامج التي أقرتها اللجنة.

وفي ختام الاجتماع شدّد المحافظ على أهمية خروج فعاليات المهرجان بالصورة الأمثل، التي تتيح للمنتجين عرض منتجاتهم إلى جانب الفعاليات الترفيهية للأسر وأهالي المحافظة.

 

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