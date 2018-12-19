التحالف العربي يوجه ضربة موجعة جديدة لمليشيا الحوثي

تواصل – فريق التحرير:

وجَّه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ضربة موجعة إلى مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وكشف التحالف العربي في بيان، الأربعاء، أنه تمكن من تدمير طائرة بدون طيار ومنصة الإطلاق بمطار صنعاء الدولي.

وأكد التحالف العربي أن “الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية”.

وذكر أن “مليشيا الحوثي تستخدم مطار صنعاء ثكنة عسكرية في مخالفة للقانون الدولي الإنساني”.

ولفت إلى أن “تدمير الطائرة جرى في مرحلة الإعداد لإطلاقها وتحييد هجوم إرهابي وشيك”.

يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت محاولات من مليشيا الحوثي لتنفيذ هجمات إرهابية بطائرات بدون طيار إيرانية الصنع، لكن دفاعات التحالف العربي تصدت لها.