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فرنسا.. محتجو «السترات الصفراء» يحرقون أكشاك «رسوم الطرق»

فرنسا.. محتجو «السترات الصفراء» يحرقون أكشاك «رسوم الطرق»
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تواصل – وكالات:

تسبب محتجو «السترات الصفراء» في فوضى بقطاع النقل الفرنسي أمس (الثلاثاء) بعدما احتلوا أكشاك دفع رسوم العبور على الطرق السريعة وأحرقوا بعضها.

وقالت شركة «فنسي أوتوروت»، وهي أكبر مشغل للطرق في فرنسا، إن الاحتجاجات مستمرة حالياً في نحو 40 موقعاً في شبكتها وإن عدداً من نقاط التقاطع على الطرق السريعة تعرض لأضرار بالغة وخصوصاً في جنوب البلاد.

وأضافت في بيان «على قائدي المركبات اتباع أقصى درجات الحذر عند اقترابهم من بوابات دفع الرسوم أو منحدرات التقاطع على الطرق بسبب وجود الكثير من المشاة».

وما زال أصحاب السترات الصفراء مستمرين بالاحتجاج في باريس رغم الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها الرئيس الفرنسي، إلا أن المحتجين قالوا إنها غير كافية لوقف الاحتجاجات.

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