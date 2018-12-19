«الراجحي» يكشف خطة «وزارة العمل» لتقليل تكلفة الاستقدام

تواصل- فريق التحرير:

قال وزير العمل، المهندس أحمد الراجحي، إن 40 نشاطاً حتى الآن تم سعودة العمل فيها، مشيراً إلى أن نسبة التزام القطاع الخاص بالتوطين بلغت 88%.

وأضاف الراجحي، أن الوزارة أطلقت 12 نشاطاً جديداً للتوطين، وأن لديها 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص على التوطين،و تم إطلاق أكثر من نصفها بالفعل.

وكشف خلال كلمته في ملتقى ميزانية السعودية 2019، اليوم الأربعاء، عن سعي الوزارة لمساعدة النساء في سوق العمل عبر عدة برامج، أهمهما برنامجي “وصول” و “وقرة” بمجموع مشتركين 10 آلاف مشتركة.

وحول السؤال المتزايد عن سبب توظيف الشباب والفتيات في الوظائف الدنيا، أوضح الوزير أن هناك برنامجين لتدريب 2000 شاب وشابة على رأس العمل بالاتفاق مع شركاتهم.

وأكد أن الوزارة ستوقع خلال الأسبوع القادم اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لإحلال 15 ألف وظيفة، كما ستوقع اتفاقية مع وزارة الإسكان ومجلس الغرف السعودية لإحلال 80 ألف وظيفة في قطاع المقاولات والعقار، بالإضافة إلى اتفاقية سيعلن عنها خلال أسبوعين مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفي سياق آخر، أكد الراجحي أن حوالي 40 ألف مستفيد خرجوا من دائرة الضمان والتحقوا بسوق العمل، ما يعني أنهم أصبحوا قادرين على العمل وإعالة أنفسهم.

وفيما يتعلق بملف الاستقدام، أشار الراجحي إلى أن وزارة العمل تسعى لتكون عملية الاستقدام سهلة وسلسة وأن تقضي على بعض التجاوزات من مكاتب الاستقدام، وأن تكون تكلفة الاستقدام أقل كلفة من دول الجوار، وأن تكون أسرع أيضا، بالإضافة لتوسيع الدول التي نستقدم منها.

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق منصة للتطوع قريباً، وستتميز بأن كل من يرغب التطوع بإمكانه الدخول لهذه المنصة وأن يجد الفرص التي تناسب خبراته وإمكاناته.