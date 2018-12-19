صور خاصة لفتاتين بالرياض تقود لضبط 3 مقيمين

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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على 3 متهمين تورطوا في ابتزاز فتاتين وتهديدهما بنشر صورهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أنه تم القبض على متهمين اثنين من الجنسية السورية، في العقد الثالث من عمرهما، بعد توفر الأدلة على قيامهما بابتزاز فتاة، وضُبط في مقر سكنهما جنوب العاصمة الرياض معملاً لتصنيع الخمور، حيث تمت مصادرة ٨ براميل مليئة بالخمر المصنع محلياً، و٣ زجاجات من الخمور خارجية الصنع.

وأضاف أنه تم القبض أيضا على متهم من الجنسية التشادية، يبلغ من العمر 24 عاماً، لابتزازه فتاة وتهديدها بنشر صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد جرى إيقاف المتهمين، وإحالة القضيتين للنيابة العامة.

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