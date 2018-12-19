الجوازات والبريد يدشنان الحملة التعريفية لخدمة تسليم الجواز بمقر إقامة المستفيد

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التقى المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أمس, رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالجبار، وذلك بمقر المديرية العامة للجوازات في الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك والتنسيق بين الجانبين لتعزيز خدمات توصيل الوثائق التي تقدمها الجوازات عن طريق البريد ومن أهمها الجواز السعودي الذي بدأ تقديمها عن طريق البريد منذ أكثر من عام حيث يتم إصداره أو تجديده من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية ” أبشر ” وتوصيله عبر العنوان الوطني ” واصل ” لمقر المستفيد بمختلف مناطق المملكة . واستعرض الطرفان الحملة التعريفية لخدمة توصيل الجواز السعودي المزمع إطلاقها بالتزامن مع قرب إجازة منتصف العام الدراسي، التي تعد فترة تزداد فيها طلبات إصدار أو تجديد جوازات المواطنين.

وأشاد اللواء سليمان اليحيى بالشراكة المتميزة مع مؤسسة البريد السعودي التي أسهمت في النقلة النوعية للخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات الجوازات، مؤكداً أهمية العنوان الوطني وما يمتلكه من معايير عالمية تساعد على سرعة وسهولة التحقق من المستفيد والوصل إليه لتسليم الوثائق الحكومية والخدمات البريدية الأخرى، لافتاً إلى أن ما تم تحقيقه من خلال تلك الشراكة له دور كبير في توفير الجهد والوقت والموارد والقضاء على الاختناقات المرورية الناتجة عن اضطرار المستفيدين إلى مراجعة مراكز الجوازات.

من جانبه أبدى المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالجبار اعتزاز المؤسسة بالشراكة مع الجوازات، موضحاً بأن الشراكة تتجه نحو التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والبريدية المساندة بهدف رفع الكفاءة وتقليل التكلفة.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة التعريفية لتسليم الجواز بمقر إقامة المستفيد بعد تنفيذ الخدمة إلكترونياً عبر أبشر، تنطلق مساء اليوم , بالتزامن مع قرب إجازة منتصف العام الدراسي للمساهمة في تجنيب المواطنين عناء مراجعة فروع الجوازات حيث يمكن للمواطن الحصول على الجواز الجديد من خلال تنفيذ العملية عبر أبشر وتسديد المقابل المالي للتوصيل، و لتجديد الجواز القديم تنفذ خدمة التجديد عبر أبشر ويتم طباعة نموذج التجديد وتسليمه مع الجواز القديم لأقرب مكتب بريد ليصل الجواز الجديد والقديم للعنوان الوطني للمستفيد في مدة لا تتجاوز 72 ساعة عمل ويوفر البريد السعودي خاصية اختيار الوقت المناسب لاستلام الجواز من خلال رسائل نصية تصل للمستفيدين أثناء عملية التوصيل، كذلك يتم التأكد من صحة العنوان الوطني للمستفيد نظراً لارتباطه تلقائياً بحساب المستفيد في أبشر.