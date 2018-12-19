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محافظ «ساما»: لا مساس بسعر صرف الريال

محافظ «ساما»: لا مساس بسعر صرف الريال
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي (ساما)، أحمد الخليفي، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطات الأجنبية للمملكة ارتفعت خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري لتتجاوز حاجز الـ500 مليار دولار.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من ملتقى ميزانية السعودية 2019؛ حيث أوضح الخليفي أن أبرز مشروعات مؤسسة النقد هي التقنية المالية، ومبادئ التمويل المسؤول، ومبادرة وكلاء المصارف، بالإضافة إلى المدفوعات الرقمية.

وأكد محافظ (ساما) أنه لم يتم فرض أي قيود على التحويلات خلال العام الحالي، ونفى وجود نية للمساس بسياسة سعر صرف الريال الآن أو في المستقبل، مشددًا على أن المؤسسة لديها الأدوات الكافية لحماية الريال من المضاربين.

ولفت الخليفي إلى أن التمويل العقاري حقق نموًا خلال السنوات الـ5 الماضية بواقع 19%، مبينًا أن الشمول المالي يستهدف وصول المنتجات المصرفية جغرافيًا إلى جميع مناطق المملكة وكل شرائح المجتمع.

وبيّن محافظ مؤسسة النقد أن نسبة الكتلة النقدية إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 70% مقارنة بنسبة 55% قبل 5 سنوات، فيما بلغ الإقراض الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 5% من إجمالي الإقراض مقارنة بـ2% في السنوات الماضية.

وأكد الخليفي سعي مؤسسة النقد من خلال سياساتها إلى تنويع الاستثمار لتقليل المخاطر، لافتًا إلى أن سندات الخزانة الأمريكية مغرية كونها آمنة ومخاطرها محدودة.

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