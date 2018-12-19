وزير الإسكان: رفع نسبة تملُّك المواطنين للمساكن إلى 60% بحلول 2020 (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

قال وزير الإسكان المهندس ماجد الحقيل، إن 143 ألف أسرة استفادوا من منتجات الوزارة وصندوق التنمية العقارية خلال العام الجاري 2018، مضيفاً أن 62 ألف أسرة من بين هذه الأسر تسلموا منازلهم بالفعل وسكنوا فيها.

وأوضح “الحقيل”، خلال ملتقى الميزانية السعودية 2019، الأربعاء، أن عدد المشاريع التي بدأت فيها الوزارة هذا العام 42 مشروعاً في مختلف مناطق المملكة.

وأكد، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع 16 جهة حكومية لإدارة التحديات وتوفير الحلول السكنية المناسبة لكافة المواطنين؛ لرفع نسبة التملك إلى 60% بحلول 2020.

وتابع، أن الوزارة استطاعت بالتعاون مع مؤسسة النقد توفير حلول تمويلية متنوعة، وزيادة الإقراض من 2000 قرض عقاري شهرياً إلى 8 آلاف قرض.

وأشار إلى أنه تم رصد 14 مليار ريال خلال العام الماضي لتطوير 156 ألف قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بشكل مجاني لبدء بنائها، أو إقامة مشاريع سكنية عليها متكاملة الخدمات والمرافق بالشراكة مع القطاع الخاص.

وكشف أن الوزارة خصصت أكثر من 55 ألف أرض سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر الأشد حاجة، سيتم إقامة مشاريع سكنية عليها وتسليمها لهم بالشراكة مع الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي.

وأضاف، أن الشبكة الإلكترونية لإيجار تم إطلاقها هذا العام، وجرى خلال هذه الفترة توثيق أكثر من 100 ألف عقد إيجار إلكتروني واعتماد 10 آلاف وسيط عقاري في مختلف المناطق.