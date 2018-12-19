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منظمة التحرير الفلسطينية: 54 طفلاً و900 معتقل منذ بداية 2018

منظمة التحرير الفلسطينية: 54 طفلاً و900 معتقل منذ بداية 2018
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تواصل- واس:

قالت تقرير صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت 54 طفلاً فلسطينياً، واعتقلت أكثر من 900 آخرين منذ بداية العام الجاري.

وأوضح مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أعده حول الأطفال الفلسطينيين وما يتعرضون له من انتهاكات واعتداءات على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أن من بين الأطفال الشهداء 44 طفلاً سقطوا خلال المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة، وأن ثلاثة منهم ما زالوا محتجزين لدى سلطات الاحتلال.

وأكد المركز أن هؤلاء الأطفال لم يشكلوا أدنى خطر على قوات الاحتلال، بل تعمدت أطلاق الرصاص الحي بنية القتل.

وأشار المركز في تقريره، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت في الفترة ذاتها، ما يزيد عن 900 طفل فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، ولا يزال نحو 230 منهم في سجون الاحتلال وسط ظروف قاسية وغير إنسانية.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها الممنهجة ضد الأطفال الفلسطينيين دون أدنى مراعاة للجانب الإنساني أو النفسي للأطفال، مؤكداً أن الأحكام القاسية لسلطات الاحتلال بحق الأطفال تتنافى مع معاهدة حقوق الطفل والمعاهدة المناهضة للتعذيب، التي وقعت عليها دولة الاحتلال عام 1991م.

وأضاف أن انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين لا يقتصر على محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، بل يبدأ مسلسل الانتهاك لحظة تنفيذ عملية الاعتقال التي غالباً ما تتم في ساعات الليل المتأخرة،

ويتخللها اقتحام البيوت بشكل همجي وسط ترويع السكان والأطفال وتخويفهم بالسلاح والكلاب البوليسية، وتكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم، مما يفقد الطفل الشعور بالأمان والخوف الشديد لدرجة “الصدمة النفسية”.

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