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طريقتان لإيقاف جهاز إنذار السيارة دون «ريموت»

طريقتان لإيقاف جهاز إنذار السيارة دون «ريموت»
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-12-04 13:56:26Z | | ^!
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تواصل – وكالات:

يواجه السائقون بعض المواقف المحرجة أثناء قيادة السيارات، ومنها انطلاق صوت نظام الإنذار دون توقف، بعض السائقين لا يدري كيفية التصرف في مثل هذه المواقف، وكيف يوقف صوت نظام الإنذار، لذا نستعرض في هذه المقالة كيفية عمل نظام الإنذار في السيارة، وكيفية إيقافه في حالات الطوارئ.

من المتعارف أن نظام الإنذار يتكون من جهاز كمبيوتر صغير الحجم، وحساس، ومكبر صوت، وجهاز ريموت كنترول، ويعمل الجهاز من خلال رصد الحساس لأي جسم يلامس السيارة أو محاولة لفتح الأبواب دون فصل الإنذار، وهو ما يدفعه لإطلاق الإنذار من خلال مكبر الصوت، إذاً كيف توقفه؟

الطريقة الأولى:

قم باستخدام مفتاح السيارة الأساسي، وافتح به باب السيارة، ثم قم بتشغيل محرك السيارة، بعدها قم بفتح الأبواب بواسطة زر التحكم في الأبواب الداخلية بالسيارة والذي يوجد على يسار السائق، عندها يتوقف صوت الإنذار عن العمل في الحال.

الطريقة الثانية:

تعتمد هذه الطريقة على فصل التيار الكهربائي عن جهاز الإنذار نهائياً، وفي هذه الحالة قم بفتح غطاء المحرك الخاص بالسيارة، بعدها ابحث عن مكبر الصوت، ثم قم بقطع السلك المتصل به من كابل الكهرباء، سيتوقف وقتها صوت جهاز الإنذار عن العمل، ثم قم بتغطية السلك المقطوع بشريط لاصق بعد قصه، حتى لا يسبب ماسًا كهربائيًا وبهذا تكون انتهيت.

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