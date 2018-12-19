الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تفاصيل وفاة مواطن سعودي في «صحراء الأردن»

تفاصيل وفاة مواطن سعودي في «صحراء الأردن»

كلام نهائي.. وزير المالية يحسم الجدل بشأن «رسوم الوافدين»

كلام نهائي.. وزير المالية يحسم الجدل بشأن «رسوم الوافدين»

والد الطالبين المتوفيين بعد أداء الاختبار يروي تفاصيل الحادث

والد الطالبين المتوفيين بعد أداء الاختبار يروي تفاصيل الحادث

العثور على «طلاسم سحرية» بحوزة امرأتين.. وشرطة جدة تحقق

العثور على «طلاسم سحرية» بحوزة امرأتين.. وشرطة جدة تحقق

وزير خارجية اليمن: لا مفاوضات جديدة مع الحوثيين.. إلا بشرط

وزير خارجية اليمن: لا مفاوضات جديدة مع الحوثيين.. إلا بشرط
0

تواصل- وكالات:

أكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أنه لا يمكن للحكومة الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة ما لم يعد الأمن والاستقرار للحديدة، إضافة إلى تحقيق كل ما تم التوافق عليه في ستوكهولم.

يأتي هذا فيما يعقد اجتماع بين الطرفين اليوم عبر دائرة فيديو مغلقة، بحضور ممثلين عسكريين من كل جانب، لبحث سحب جميع القوات من مدينة الحديدة، وفقاً لـ”العربية”.

وأكد اليماني، أن قبول الميليشيات بتنفيذ اتفاق الحديدة يدخلها في مراحلها الأخيرة، مؤكداً أن ما تم التوصل إليه يمثل انتصاراً بالنسبة للشرعية ولمنطق السلام في اليمن.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الجيش اليمني يتمكن من إسقاط طائرة مُسيّرة للحوثيين في مأرب

الجيش اليمني يتمكن من إسقاط طائرة مُسيّرة للحوثيين في مأرب

ميليشيا الحوثي تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة بـ«المدفعية»

ميليشيا الحوثي تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة بـ«المدفعية»

وزير الخارجية اليمني: لن نقبل بقاء المليشيا تحت أي مسمى

وزير الخارجية اليمني: لن نقبل بقاء المليشيا تحت أي مسمى

اليمن.. بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

اليمن.. بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد
الشمس تُشرِق من الغرب
تدوينات حرة

الشمس تُشرِق من الغرب

المزيد
بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس
تقارير وحوارات

بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>