وزير خارجية اليمن: لا مفاوضات جديدة مع الحوثيين.. إلا بشرط

تواصل- وكالات:

أكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أنه لا يمكن للحكومة الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة ما لم يعد الأمن والاستقرار للحديدة، إضافة إلى تحقيق كل ما تم التوافق عليه في ستوكهولم.

يأتي هذا فيما يعقد اجتماع بين الطرفين اليوم عبر دائرة فيديو مغلقة، بحضور ممثلين عسكريين من كل جانب، لبحث سحب جميع القوات من مدينة الحديدة، وفقاً لـ”العربية”.

وأكد اليماني، أن قبول الميليشيات بتنفيذ اتفاق الحديدة يدخلها في مراحلها الأخيرة، مؤكداً أن ما تم التوصل إليه يمثل انتصاراً بالنسبة للشرعية ولمنطق السلام في اليمن.