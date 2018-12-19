الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تفاصيل وفاة مواطن سعودي في «صحراء الأردن»

تفاصيل وفاة مواطن سعودي في «صحراء الأردن»

كلام نهائي.. وزير المالية يحسم الجدل بشأن «رسوم الوافدين»

كلام نهائي.. وزير المالية يحسم الجدل بشأن «رسوم الوافدين»

والد الطالبين المتوفيين بعد أداء الاختبار يروي تفاصيل الحادث

والد الطالبين المتوفيين بعد أداء الاختبار يروي تفاصيل الحادث

العثور على «طلاسم سحرية» بحوزة امرأتين.. وشرطة جدة تحقق

العثور على «طلاسم سحرية» بحوزة امرأتين.. وشرطة جدة تحقق

تفاصيل وفاة مواطن سعودي في «صحراء الأردن»

تفاصيل وفاة مواطن سعودي في «صحراء الأردن»
0

تواصل – متابعات:

واقعة مؤسفة شهدتها حدود الكرامة باتجاه الجنوب داخل الصحراء في موقع وعر داخل الحدود الأردنية، أسفرت عن وفاة “مواطن سعودي، وآخر كويتي”، وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفرقة.

الأصدقاء الخمسة لم يكونوا على علم أبداً، أن هوايتهم في الصيد ورحلتهم إلى المملكة الأردنية ستنتهي بتلك النهاية المأساوية، ليتم إرسال جثامين المتوفين إلى بلادهم، ونقل المصابين عن طريق الدفاع المدني الأردني إلى مستشفى الرويشد الحكومي شرق المملكة.

وفي التفاصيل، فقد حدث تصادم بين مركبتين تحمل إحداهما لوحة سعودية والأخرى كويتية، أثناء مطاردتهم أحد الطيور، حيث كانت المركبتان تقل كويتيين، أحدهما ضابط أصيب إصابة متوسطة، فيما توفي الآخر، والمركبة الأخرى تقل سعوديين، توفي الأول وأصيب الآخر إصابة وصفت بالمتوسطة، فيما كان هناك مواطن أردني مرافق إصابته متوسطة.

وتم نقل المصابين عن طريق الدفاع المدني الأردني إلى مستشفى الرويشد الحكومي شرق المملكة.

وقال والد المتوفى السعودي خالد بن علي بن جلال العنزي لـ”العربية.نت”: “كنت مسافراً خلال ذهاب ابني إلى رحلة الصيد، وكان آخر لقاء به قبل أسبوع من الحادثة، ونقل لي أصدقاؤه بأنهم سيؤدون صلاة الظهر مع العصر خلال رحلتهم، وكان ابني مستبشراً للخير، ووقع الحادث بعد صلاتهم بخمس دقائق، وأخبروني بنطقه للشهادة ولله الحمد”.

وأضاف: “ابني خالد رحمه الله يبلغ من العمر 38 عاماً، ومتزوج ولديه 3 بنات وولدان. هو محب لرياضة الصيد منذ أن كان في عمر الثانية عشرة، وطول حياته بار بوالديه، وحسن التعامل والسلوك مع المجتمع، في حين تأثرت والدته بخبر وفاته وطالبت برؤيته وتوديعه، لذلك تم نقله إلى حفر الباطن عبر رحلة برية بالإسعاف، وتمت الصلاة عليه في مسجد الراجحي، ودفنه ظهر أمس”.

وختم حديثه: “نحن مؤمنون بقضاء الله وقدره، ونحتسب الأجر من الله تعالى، ونسأل الله أن يلهمنا الصبر والسلوان، وأن يغفر لابني بواسع رحمته”.

مود ذات صلة:

حادث مروع أثناء مطاردة طير في رحلة صيد بالأردن.. وفاة سعودي وكويتي

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سفارة المملكة بالأردن تكشف تفاصيل وفاة مواطن في رحلة صيد

سفارة المملكة بالأردن تكشف تفاصيل وفاة مواطن في رحلة صيد

حادث مروع أثناء مطاردة طير في رحلة صيد بالأردن.. وفاة سعودي وكويتي

حادث مروع أثناء مطاردة طير في رحلة صيد بالأردن.. وفاة سعودي وكويتي

بالفيديو.. نهاية مأساوية لوضع أسد بين الأطفال في جدة

بالفيديو.. نهاية مأساوية لوضع أسد بين الأطفال في جدة

خطأ من صديقه.. إصابة صبي بـ«طلقة» بندقية في القلب بتبوك

خطأ من صديقه.. إصابة صبي بـ«طلقة» بندقية في القلب بتبوك

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد
الشمس تُشرِق من الغرب
تدوينات حرة

الشمس تُشرِق من الغرب

المزيد
بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس
تقارير وحوارات

بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>