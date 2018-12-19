تفاصيل وفاة مواطن سعودي في «صحراء الأردن»

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واقعة مؤسفة شهدتها حدود الكرامة باتجاه الجنوب داخل الصحراء في موقع وعر داخل الحدود الأردنية، أسفرت عن وفاة “مواطن سعودي، وآخر كويتي”، وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفرقة.

الأصدقاء الخمسة لم يكونوا على علم أبداً، أن هوايتهم في الصيد ورحلتهم إلى المملكة الأردنية ستنتهي بتلك النهاية المأساوية، ليتم إرسال جثامين المتوفين إلى بلادهم، ونقل المصابين عن طريق الدفاع المدني الأردني إلى مستشفى الرويشد الحكومي شرق المملكة.

وفي التفاصيل، فقد حدث تصادم بين مركبتين تحمل إحداهما لوحة سعودية والأخرى كويتية، أثناء مطاردتهم أحد الطيور، حيث كانت المركبتان تقل كويتيين، أحدهما ضابط أصيب إصابة متوسطة، فيما توفي الآخر، والمركبة الأخرى تقل سعوديين، توفي الأول وأصيب الآخر إصابة وصفت بالمتوسطة، فيما كان هناك مواطن أردني مرافق إصابته متوسطة.

وتم نقل المصابين عن طريق الدفاع المدني الأردني إلى مستشفى الرويشد الحكومي شرق المملكة.

وقال والد المتوفى السعودي خالد بن علي بن جلال العنزي لـ”العربية.نت”: “كنت مسافراً خلال ذهاب ابني إلى رحلة الصيد، وكان آخر لقاء به قبل أسبوع من الحادثة، ونقل لي أصدقاؤه بأنهم سيؤدون صلاة الظهر مع العصر خلال رحلتهم، وكان ابني مستبشراً للخير، ووقع الحادث بعد صلاتهم بخمس دقائق، وأخبروني بنطقه للشهادة ولله الحمد”.

وأضاف: “ابني خالد رحمه الله يبلغ من العمر 38 عاماً، ومتزوج ولديه 3 بنات وولدان. هو محب لرياضة الصيد منذ أن كان في عمر الثانية عشرة، وطول حياته بار بوالديه، وحسن التعامل والسلوك مع المجتمع، في حين تأثرت والدته بخبر وفاته وطالبت برؤيته وتوديعه، لذلك تم نقله إلى حفر الباطن عبر رحلة برية بالإسعاف، وتمت الصلاة عليه في مسجد الراجحي، ودفنه ظهر أمس”.

وختم حديثه: “نحن مؤمنون بقضاء الله وقدره، ونحتسب الأجر من الله تعالى، ونسأل الله أن يلهمنا الصبر والسلوان، وأن يغفر لابني بواسع رحمته”.

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