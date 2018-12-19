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مأساة.. قصة امرأة يمنية مُنعت من رؤية طفلها المريض إلا عند «احتضاره»

مأساة.. قصة امرأة يمنية مُنعت من رؤية طفلها المريض إلا عند «احتضاره»
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تواصل – وكالات:

منحت واشنطن، الثلاثاء، بصورة استثنائية امرأة يمنية تأشيرة دخول لتمكينها من رؤية طفلها الذي يحتضر في مستشفى بولاية كاليفورنيا بعدما منعها من السفر إلى الولايات المتحدة مرسوم أصدره الرئيس دونالد ترمب وحظر بموجبه رعايا اليمن وخمس دول أخرى غالبيتها إسلامية من دخول بلاده.

والطفل عبد الله حسن، البالغ عامين والحاصل على الجنسية الأمريكية من والده، يرقد في مستشفى للأطفال بمدينة أوكلاند، حيث يتنفّس بواسطة الأجهزة وهو يحتضر بسبب مرض دماغي وراثي نادر.

وسبق لوالدته شيماء صويلح المقيمة في مصر أن تقدّمت بطلبات عدّة للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة لرؤية ابنها، لكنّ طلباتها رفضت بسبب مرسوم الهجرة الذي وقّعه ترمب، ومنع بموجبه مواطني ست دول هي اليمن وإيران وليبيا والصومال وسوريا وكوريا الشمالية من دخول الولايات المتّحدة.

وحصلت هذه القضية على تغطية إعلامية واسعة تخلّلها نداء إنساني وجّهه والد الطفل عبر كاميرات التلفزيون، وهو ما دفع بالسفارة الأميركية في القاهرة لمنح الوالدة تأشيرة دخول، بحسب ما أعلن مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية الذي ساعد الأسرة في محنتها هذه.

ومن المقرّر أن تصل الوالدة إلى سان فرانسيسكو مساء الأربعاء في الساعة 19,30 (03,30 ت غ).

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